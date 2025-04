Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 16-Jähriger führt PKW ohne Fahrerlaubnis

Speyer (ots)

Am Samstagnachmittag (05.04.25) gegen 17.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen Opel Corsa in der Straße "Am Hirschgraben" in Speyer. Im Rahmen der zunächst allgemeinen Verkehrskontrolle konnte der erst 16-jährige Fahrzeugführer aus Harthausen keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen, da er noch nicht im Besitz einer solchen ist. Zusätzlich war sein Beifahrer nicht angeschnallt. Den Fahrer des PKW erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis. Zusätzlich wurde ein Ermittlungsverfahren gegen die Fahrzeughalterin des Opel wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

