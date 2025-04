Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - Motorradfahrer schwer verletzt

Hochdorf-Assenheim (ots)

Gestern Abend gegen 18:00 Uhr kam es auf der L530 im Einmündungsbereich zur Auffahrt zur BAB 65 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Fahrzeug und einem Motorrad. Der 43-jährige Fahrzeugführer befuhr die L530 und wollte nach links auf die BAB 65 auffahren. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 57-jährigen Motorradfahrer. In Folge der Kollision wurde der 57-jährige von seinem Motorrad auf die Fahrbahn geschleudert und zog sich u.a. schwere Verletzungen an beiden Beinen zu. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er in die BGU nach Ludwigshafen verbracht. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste die L530 für ca. zwei Stunden in Fahrtrichtung Hochdorf gesperrt werden.

