Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschwindigkeitskontrollen

Schifferstadt/Altrip (ots)

Im Zeitraum von 10:00 Uhr - 14:30 Uhr wurden am vergangenen Donnerstag durch Beamtinnen und Beamte der Polizei Schifferstadt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei Kontrollen an der K13 in Altrip mussten insgesamt 17 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Ein Verkehrsteilnehmer wurde mit 111 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Diesem droht nun ein Bußgeld in Höhe von 200EUR, ein Punkt in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot. Bei einer weiteren Kontrollstelle am Ortsausgang Schifferstadt in der Waldseer Straße mussten insgesamt vier Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Im Rahmen beider Kontrollstellen wurden darüber hinaus insgesamt noch fünf Mängelberichte an Fahrzeugführer ausgestellt. Überhöhte Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursache für schwere Verkehrsunfälle. Die Polizei möchte alle Verkehrsteilnehmer sensibilisieren, stets mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell