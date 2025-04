POL-PDLU: Anlagebetrug - hoher Schaden

Speyer (ots) - Am Mittwoch, den 02.04.2025, gegen 23:10 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Speyer mit seinem schwarzen Volvo die Straße "Am Technik Museum" in Fahrtrichtung der Industriestraße. Der PKW Fahrer bog im Kreuzungsbereich Industriestraße / Am Technik Museum nach links in die Industriestraße ein und überfuhr das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Der Verkehrsvorgang konnte durch die Streifenwagenbesatzung beobachtet werden, woraufhin der PKW Fahrer einer ...

