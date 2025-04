POL-PDLU: Diebstahl aus PKW

Schifferstadt (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Montag (31.03.2025), in der Zeit von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr vermutlich durch das Hoftor Zugang in den Hof eines Anwesens in der Salierstraße. Aus einem Lagerraum und einen weiterem Raum im Hof wurden dann ein E-Scooter, Werkzeug, ein Hochdruckreiniger sowie weiteres elektrisches Zubehör entwendet. Die Schadenshöhe dürfte bei circa 1.500 Euro ...

