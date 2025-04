Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Exhibitionistische Handlung - Zeugenaufruf

Schifferstadt (ots)

Am Montag gegen 08:12 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass soeben ein Mann in der Breslauer Straße auf der Straße seine Hose öffnete und seine Genitalien entblößte. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein der Polizei bislang unbekanntes Mädchen mit einem E-Scooter an dem Mann vorbei. Der 34-jährige Tatverdächtige konnte wenig später durch die Polizei an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde er mit zur Dienststelle verbracht. Im Anschluss konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Das Mädchen mit dem E-Scooter wird gebeten, sich mit der Polizei in Schifferstadt in Verbindung zu setzen. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

