POL-PDLU: Frankenthal- Kellereinbruchserie

Mutterstadt (ots) - Der gestern Abend gesuchte 74-jährige konnte nach umfangreichen Suchmaßnahmen noch am Abend in Böhl-Iggelheim wohlbehalten aufgefunden und an Angehörige übergeben werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0) ...

mehr