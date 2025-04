Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall gemeldet - Geschädigter gesucht

Böhl-Iggelheim (ots)

Gestern Abend erschien ein 81-jähriger bei der Polizei Schifferstadt und teilte mit, dass er vermutlich einen Verkehrsunfall verursacht habe. Am Morgen gegen 10:15 Uhr befuhr er die Konrad-Adenauer-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 50 habe er ein Geräusch bemerkt, setzte seine Fahrt jedoch fort. Später stellte er einen Schaden an der Beifahrerseite fest. Wer sein Fahrzeug in der Konrad-Adenauer-Straße im Bereich der Hausnummer 50 abgestellt und einen frischen Schaden festgestellt hat, möchte sich bitte mit der Polizei in Schifferstadt in Verbindung setzen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell