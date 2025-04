Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

Am 31.03.2025, gegen 16.15 Uhr, befuhr eine 78-jährige Frau aus Kerzenheim den Nordring in Richtung Beindersheimer Straße, hierbei befuhr sie den linken Fahrstreifen. An der Kreuzung Nordring /Beindersheimer Straße fuhr sie sodann bei grün zeigender Ampel weiter in Richtung Heßheim, als plötzlich von links aus der Beindersheimer Straße ein bislang unbekannter Pkw, augenscheinlich für ihn bei rot zeigender Ampel, in gleicher Richtung abbog. Die Frau konnte dem Pkw nach rechts noch ausweichen, touchierte hierbei allerdings den auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Pkw einer 19-jährigen Frau aus Großkarlbach. Zu einem Zusammenstoß mit dem flüchtigen Pkw kam es nicht. An den beiden Pkw entstand ein Schaden von geschätzten 3500 Euro. Zu dem flüchtigen Pkw ist lediglich bekannt, dass es sich um einen grünfarbenen Pkw handeln soll.

