Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bilanz der Verkehrssicherheitswoche der PI Schifferstadt: Rasende Fahrzeuge - vorbildliche Kinder

Schifferstadt (ots)

Während der Verkehrssicherheitswoche der Polizeiinspektion Schifferstadt wurden im Zeitraum vom 24.03. bis 30.03.2025 im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit verstärkt Kontrollen durchgeführt. Im gesamten Zeitraum waren täglich 5-6 Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt eingesetzt. An drei Einsatztagen wurden diese zusätzlich durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik aus Enkenbach-Alsenborn unterstützt. Bei Geschwindigkeitsmessungen außerhalb geschlossener Ortschaften wurden 46 Verstöße geahndet. Unter anderem mussten bei Kontrollen in der Neustadter Straße in Mutterstadt 22 Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Hierbei wurde ein Verkehrsteilnehmer bei erlaubten 70 km/h mit 99 km/h gemessen. Bei einer weiteren Geschwindigkeitskontrollstelle an der K13 in Altrip mussten 24 Verstöße geahndet werden. Der schnellste Verkehrsteilnehmer konnte hier mit 104 km/h (bei erlaubten 70 km/h) gemessen werden. Dies zieht nach Abzug der Toleranz für beide Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro, ein Punkt und ggfs. ein Fahrverbot von einem Monat nach sich.

Bei drei Verkehrsteilnehmern konnte Alkoholeinfluss festgestellt werden, u.a. bei Kontrollen in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Rollerfahrer mit einem Atemalkoholwert von 2,00 Promille sowie ein PKW Fahrer mit einem Atemalkoholwert von 1,35 Promille. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurden eingeleitet. Zudem mussten bei drei Führern von Kraftfahrzeugen Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Beeinflussung von Betäubungsmitteln eingeleitet werden.

Weiterhin wurden 2 Strafverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie 5 Anzeigen wegen fehlender Versicherung eingeleitet. Bei den Kontrollen wurden ferner 50 Gurt-/ und 10 Handyverstöße sanktioniert. Ein kontrollierter PKW wies derart unzulässige Veränderungen am Fahrzeug auf, dass ihm nur noch die Fahrt bis zur Werkstatt erlaubt werden konnte. Im Rahmen weiterer Kontrollen mussten bei der Überwachung des Durchfahrtsverbotes an der Rudolf-Wihr-Realschule in Limburgerhof 5 Verstöße geahndet werden.

Darüber hinaus wurden insgesamt 59 Mängelberichte ausgestellt. In über 50% der Fälle wurden hierbei die erforderlichen Dokumente sowie die im Fahrzeug mitzuführenden Gegenstände wie Verbandskasten, Warndreieck und Warnweste nicht mitgeführt. Den Fahrzeugführern wurde ein entsprechendes Protokoll ausgehändigt verbunden mit einer Frist zur Vorlage des entsprechenden Dokumentes. Bei einer nicht fristgerechten Vorlage erfolgt eine entsprechende Mitteilung an die Führerschein- bzw. Zulassungsstelle.

Erfreulich hervorzuheben war das Verhalten vieler Kinder. Am Morgen des 25.03.2025 wurden die Schulwege der Kinder der Rudolf-Wihr-Schule in Limburgerhof sowie der Grundschule Süd in Schifferstadt überwacht. An dieser Stelle möchte die Polizei das überwiegend vorbildliche Verhalten der fahrradfahrenden Kinder hervorheben. Fast jedes Kind trug einen Fahrradhelm. Darüber hinaus wurde sich an die Verkehrsregeln gehalten.

Die Kontrollmaßnahmen fanden bei der Bevölkerung guten Anklang und wurden überwiegend gut aufgenommen. Im Rahmen der ständig fortgeführten Verkehrssicherheitsarbeit werden auch in Zukunft verstärkte Kontrollen erfolgen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell