Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Tresor aus Bäckerei entwendet - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft an der Erler Straße im Stadtteil Rhade ein. Von hier aus gelangten sie in die Filiale einer Bäckerei. Aus der Filiale nahmen die Täter einen Tresor samt Bargeld mit. Anschließend flüchteten die Einbrecher. Hinweise auf die Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

