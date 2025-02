Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Haltern am See/Gladbeck: Einbrüche in Parfümerien - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es in drei Städten zu Einbrüchen in Parfümerien. Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden.

Bottrop

Gegen 01:45 Uhr wurde in einer Parfümerie am Kirchplatz der Alarm aufgelöst. Unbekannte hatten die Scheibe zu dem Ladenlokal eingeworfen. Zur Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Haltern am See

Zeugen meldeten der Polizei einen Einbruch in eine Parfümerie an der Rekumer Straße. Gegen 00:30 Uhr in der Nacht zu Freitag waren unbekannte Täter mit einem Auto (Kombi in schwarz oder silber) vor das Ladenlokal gefahren. Zunächst versuchten sie die Zugangstür mit einem Gullideckel einzuwerfen. Als dies nicht gelang, drückten sie die Schiebetür auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Die Einbrecher nahmen zahlreiche Packungen mit Parfüm mit. Anschließend flüchteten sie.

Gladbeck

Gegen 02:15 Uhr zerstörten Unbekannte ein Glaselement des Haupteingangs zu einem Ladenlokal an der Hochstraße. Auf diesem Weg gelangten sie in das Ladenlokal und nahmen Parfüm in unbekannter Menge mit. Anschließend flüchteten die Täter in einem Auto in Richtung Bottroper Straße.

Zusammenhänge zwischen den Einbrüchen werden geprüft.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell