POL-RE: Herten: Zwei Leichtverletzt bei Unfall auf Ewaldstraße

Recklinghausen (ots) - An der Horster Straße (Stadtteil Boy) nahm ein unbekannter Mann am Donnerstagabend Geld aus der Kasse - anschließend flüchtete er. Kurz vor 20 Uhr hatte der Mann den Getränkemarkt betreten. Er ließ sich von einem Mitarbeiter einen Pfandbon auszahlen. Als die Kasse geöffnet war, stieß er den Mitarbeiter zu Seite, griff in die Kasse und nahm das Bargeld an sich. Anschließend verließ er den ...

mehr