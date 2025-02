Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unbekannter raubt Geld aus Kasse

Recklinghausen (ots)

An der Horster Straße (Stadtteil Boy) nahm ein unbekannter Mann am Donnerstagabend Geld aus der Kasse - anschließend flüchtete er.

Kurz vor 20 Uhr hatte der Mann den Getränkemarkt betreten. Er ließ sich von einem Mitarbeiter einen Pfandbon auszahlen. Als die Kasse geöffnet war, stieß er den Mitarbeiter zu Seite, griff in die Kasse und nahm das Bargeld an sich. Anschließend verließ er den Markt in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 1,90 m groß, sportliche Statur, geschätztes Alter: Ende 20 - Anfang 30 Jahre, kurzes blondes Haar, blonder Dreitagebart, bekleidet mit einer Jeans und einer braun/beigefarbenen Jacke

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

