Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nachtrag: Vermisstensuche im Bereich Mutterstadt - Person wohlbehalten aufgefunden

Mutterstadt (ots)

Der gestern Abend gesuchte 74-jährige konnte nach umfangreichen Suchmaßnahmen noch am Abend in Böhl-Iggelheim wohlbehalten aufgefunden und an Angehörige übergeben werden.

