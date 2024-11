Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeug mehrere Treppen heruntergeschoben

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (12.11.2024) in der Talstraße ist ein Schaden von rund 45.000 Euro entstanden. Ein 40 Jahre alter Linienbus-Fahrer war gegen 21.45 Uhr in der Talstraße in Richtung Gaisburger Brücke unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 73 wechselte er auf die Busspur am rechten Fahrbahnrand und übersah offenbar den dort geparkten VW eines 23-Jährigen. Durch den Zusammenstoß schob der Bus den VW über den Gehsteig eine Treppe hinunter in Richtung des dortigen Spielplatzes. Der Busfahrer und der 23-Jährige blieben unverletzt, im Bus waren zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste.

