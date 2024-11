POL-HP: Birkenau: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Darmstadt (ots) - Am Montagvormittag (11.11.) gegen 11:40 Uhr, kam es auf der Heidelberger Straße (Höhe Goehtestraße) in Darmstadt zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerstverletzten Fußgänger. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 20 Jahre alter Darmstädter mit seinem Fahrzeug auf der Heidelberger Straße in Richtung Süden. Ein 66 Jahre alter Seeheimer querte ...

