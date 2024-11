POL-DA: Raunheim: Zwei Personen bei Arbeitsunfall verletzt

Darmstadt (ots) - Streifen des 2. Polizeireviers kontrollierten am Samstagabend (9.11.) eine Lokalität in der Mainzer Straße. In der Gaststätte trafen die Einsatzkräfte mehrere Personen an, während ein abgetrennter Hinterraum besondere Aufmerksamkeit der Polizei erregte. Bei der Kontrolle des Raums stellte die Polizei zwei illegale Spielautomaten sicher. Eine ...

mehr