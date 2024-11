Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Raubdelikt - Tatverdächtige ermittelt und festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Westhessen haben am Freitag (08.11.2024) einen 31 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am Abend des 09.02.2024 einen 62-Jährigen am Schützenplatz ausgeraubt zu haben. Der 62-Jährige war am Abend des 09.02.2024 gegen 22.00 Uhr mit einer 31-Jährigen verabredet. Nachdem die beiden gemeinsam auf einem Spielplatz an der Urbanstraße Alkohol getrunken hatten, tauchten zwei Männer auf, darunter offenbar der jetzt festgenommene 31-Jährige und forderten Bargeld. Einer der Männer soll dem 62-jährigen Mann Pfefferspray in die Augen gesprüht haben. Als dieser stürzte, sollen die 31-Jährige sowie ihre beiden mutmaßlichen Komplizen auf ihn eingetreten haben und mehrere Tausend Euro Bargeld und ein Mobiltelefon aus seiner Tasche gezogen haben, bevor alle drei flüchteten. Die 31-jährige Kroatin wurde bereits am 01.10.2024 im Bereich ihrer Wohnanschrift in Hessen festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der sie in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auch auf die Spur ihres 31-jährigen mutmaßlichen Komplizen, der am 08.11.2024 ebenfalls in Hessen festgenommen wurde. Bei seiner Durchsuchung beschlagnahmten sie über 10.000 Euro Bargeld und ein Mobiltelefon. Der 31-jährige serbische Staatsangehörige wurde am 08.11.2024 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Hinsichtlich des dritten, bislang unbekannten Tatverdächtigen dauern die Ermittlungen an.

