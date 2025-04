Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstahl

Speyer (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Iggelheimer Straße in Speyer. Ein 25-jähriger, in Speyer wohnhafter Mann entnahm Lebensmittel und Kosmetikprodukte im Wert von rund 78 Euro und verstaute diese in seiner mitgeführten Sporttasche. Anschließend passierte dieser den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Durch den Ladendetektiv konnte die Tat beobachtet werden. Der Mann erhielt anschließend ein lebenslanges Hausverbot seitens des Supermarktes. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

