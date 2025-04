Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Streit um Parkplatz eskaliert

Speyer (ots)

Am Dienstag, den 01.04.2025, gegen 18:30 Uhr ist ein Streit um eine Parksituation in der Löffelgasse in Speyer eskaliert. Eine 40-jährige wartete ihren Angaben nach auf dem Parkplatzgelände in ihrem PKW auf einen freien Parkplatz, bis der Fahrer eines Transporters an ihr vorbeifuhr und auf einem zwischenzeitlich freigewordenen Parkplatz seinen Parkvorgang startete. Da die Fahrerin des PKW aufgrund ihrer Wartezeit auf dem Parkplatzgelände der Auffassung war, dass der kürzlich freigewordene Parkplatz ihr zusteht, hat sie versucht noch vor dem Fahrer des Transporters in die freie Parklücke einzuparken. Der 29-jährige Beifahrer im Transporter stieg anschließend aus und stellte sich vor die freie Parklücke, um das Einparken des Transporters zu ermöglichen. Die 40-jährige fuhr dann mit ihrem PKW dreimal mit langsamer Geschwindigkeit gegen den 29-jährigen, um in die Parklücke zu gelangen. Hierdurch wurde der Beifahrer nicht verletzt. Im Laufe des Streits ist es zudem zu wechselseitigen Beleidigungen zwischen den beiden Personen gekommen. Sowohl gegen die 40-jährige, als auch den 29-jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

