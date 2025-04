Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr

Speyer (ots)

Am Mittwoch, den 02.04.2025, gegen 23:10 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Speyer mit seinem schwarzen Volvo die Straße "Am Technik Museum" in Fahrtrichtung der Industriestraße. Der PKW Fahrer bog im Kreuzungsbereich Industriestraße / Am Technik Museum nach links in die Industriestraße ein und überfuhr das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Der Verkehrsvorgang konnte durch die Streifenwagenbesatzung beobachtet werden, woraufhin der PKW Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei der Kontrolle konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0.83 Promille. Dem Beschuldigten wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Diesen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Bei einer Trunkenheitsfahrt kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe an den Verkehrsteilnehmer verhängt werden. Außerdem wird eine Mitteilung an die Führerscheinstelle gefertigt, um die Geeignetheit des Verkehrsteilnehmers zu prüfen.

Die Polizei weist ausdrücklich daraufhin: Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere und begeht eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat. Lassen Sie deshalb immer Ihr Fahrzeug stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell