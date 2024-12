Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Verkehrsunfall mit 4 PKW auf der A59

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bonn (ots)

Autobahn 59, Kreuz Bonn-Ost, 18.12.2024 13:58 Uhr

Am Nachmittag kollidierten auf der Autobahn 59 in Fahrtrichtung Königswinter, im Autobahnkreuz Bonn-Ost, an einem Stauende vier PKW. Die Meldung, dass in den Fahrzeugen Personen eingeklemmt seien, bestätigte sich nicht. Insgesamt fünf Insassen der Fahrzeuge, darunter ein Säugling, wurden vom Rettungsdienst und einem Notarzt in Augenschein genommen. Einer der Personen wurde durch den Aufprall schwer verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen und dem Notarzt in ein Bonner Krankenhaus transportiert. Drei weitere Insassen, darunter der Säugling, wurden leicht verletzt in Krankenhäuser transportiert, eine Person blieb unverletzt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sperrten die Autobahn in Fahrtrichtung Süden für rund eine Stunde vollständig, sodass der Verkehr auf die A562 abfließen musste und sicherte die Unfallfahrzeuge ab. Auslaufende Betriebsstoffe wurden aufgenommen.

Im Einsatz waren drei Rettungswagen und ein Notarzt von den Feuerwachen 2 und 3 sowie Feuerwehreinheiten von den Feuerwachen 1 und 2 mit insgesamt 32 Einsatzkräften.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell