Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Personenrettung aus dem Rhein

Bonn (ots)

Bonn-Rhein, Kennedybrücke - 11.12.2024, 18:59

Am heutigen Mittwochabend sorgte ein Großeinsatz der Bonner Rettungskräfte am Bonner Rheinufer für Aufsehen. Eine Person war von der Kennedybrücke in den Rhein gestürzt. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnten den Mann trotz der starken Strömung im Wasser entdecken und mithilfe eines Einsatzbootes retten. Nach der Erstversorgung durch die Notärztin brachte ihn ein Rettungswagen in ein Bonner Krankenhaus.

Passanten hatten um kurz vor 19 Uhr am Mittwochabend den Notruf abgesetzt, dass offensichtlich eine Person von der Kennedybrücke in den Rhein gestürzt wäre. Die Feuer- und Rettungsleitstelle schickte daraufhin zahlreiche Einsatzkräfte zum gemeldeten Einsatzort. Sie suchten den Bereich unter der Brücke sowie den Rheinstrom sowohl mit Booten auf dem Rhein als auch mit weiteren Rettungskräften landseitig ab. Die Besatzung eines Einsatzfahrzeugs, das bei solchen Einsätzen vorgeplant zur Erkundung auf der Nordbrücke positionierten ist, sowie Einsatzkräfte der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) konnten die schnell abtreibende Person um Hilfe rufend im Wasser entdecken. Durch den Einsatz des Suchscheinwerfers eines ebenfalls herbeigerufenen Polizeihubschraubers gelang es, den Einsatzbooten die Position des Mannes bis zu deren Eintreffen anzuzeigen. Die Feuerwehrleute auf dem erstankommenden Rettungsboot der Freiwilligen Feuerwehr Niederkassel retteten die Person bewusstlos aus dem kalten Wasser und brachten sie an Land. In Höhe der Fähranlegestelle am Engländerweg in Graurheindorf unterstützten Einsatztrupps der Feuerwehren Bonn und der mit einem Rettungsboot mitalarmierten Freiwilligen Feuerwehr Bornheim die Erstversorgung. Nach der weiteren notärztlichen Versorgung und Herstellung der Transportfähigkeit des Patienten brachte ihn ein Rettungswagen in ein Bonner Krankenhaus.

Im Einsatz waren rund 60 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Bonn, des Rettungs- und Notarztdienstes, der Freiwilligen Feuerwehren Niederkassel und Bornheim sowie der DLRG.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell