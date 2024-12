Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Ausgedehnter Wohnungsbrand in Bonner Weststadt, eine verletzte Person, aufwendige Löscharbeiten.

Bonn (ots)

17.12.2024, Immenburgstraße.

Um 01:48 Uhr wurden die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Wohnungsbrand in die Immenburgstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Löscheinheit 1 stand eine Wohnung im 1. OG eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses im Vollbrand. Mehrere Personen befanden sich akut durch Brandrauch bedroht im Treppenraum sowie auf den angrenzenden Laubengängen. Durch die Feuerwehr wurden alle gefährdeten Personen gerettet und dem Rettungsdienst übergeben, parallel erfolgte die Brandbekämpfung mit zwei Angriffsleitungen über den Treppenraum als auch über tragbare Leitern über den Balkon auf der Gebäuderückseite. Der Bewohner der Brandwohnung wurde durch den Rettungsdienst in ein geeignetes Krankenhaus transportiert. Alle anderen Bewohner wurden durch den Rettungsdienst gesichtet, konnten aber unverletzt vor Ort verbleiben. Sowohl die Brandwohnung als auch die direkt angrenzenden Wohnungen sind aktuell nicht bewohnbar. Die Bewohner kommen privat unter. Das Feuer war um 02:33 Uhr unter Kontrolle. Aufgrund von hohen Brandlasten in der Wohnung gestalteten sich die Nachlöscharbeiten aber personal- und zeitintensiv.

Im Einsatz befanden sich 28 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Innenstadt und Beuel, der Einheit Endenich der Freiwilligen Feuerwehr, der Führungsdienst sowie der Bonner Rettungsdienst. Die Maßnahmen der Feuerwehr waren um 04:44 Uhr an der Einsatzstelle beendet.

Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Im Laufe des Vormittages erfolgt durch die Feuerwehr eine erneute Brandnachschau.

