POL-MA: Mannheim: Stau durch Straßenbahnen auf Plankenkopf/ Kaiserring

Mannheim (ots) - Heute Morgen gegen 07:45 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Landteilstraße / John-Deere-Straße ein Unfall, bei dem ein 35-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Zuvor fuhr eine 59-jährige Hyundai-Fahrerin die Glücksteinallee in Fahrtrichtung Landteilstraße und wollte nach links in diese einbiegen. Hierbei übersah sie im Kreuzungsbereich den 35-Jährigen, der die Glücksteinallee in ...

