POL-PDLU: 12-jähriger Schüler geschlagen - Zeugen gesucht

Schifferstadt/Altrip (ots) - Im Zeitraum von 10:00 Uhr - 14:30 Uhr wurden am vergangenen Donnerstag durch Beamtinnen und Beamte der Polizei Schifferstadt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei Kontrollen an der K13 in Altrip mussten insgesamt 17 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Ein Verkehrsteilnehmer wurde mit 111 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Diesem droht nun ein Bußgeld in Höhe von 200EUR, ...

