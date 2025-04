Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzter Autofahrerin

Frankenthal (ots)

Am Freitag, den 04.04.25 ereignete sich gegen 13:30 Uhr innerhalb des Kreuzungsbereichs Westring und Lambsheimer Straße in Frankenthal ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Seats wollte im Kreuzungsbereich nach rechts in die Lambsheimer Straße abbiegen und musste dort aufgrund querender Fahrradfahrer verkehrsbedingt warten. Hinter dieser ordnete sich ein 55-jähriger Fahrer mit seinem Mercedes samt Anhänger ebenfalls zum Rechtsabbiegen ein. Die 30-jährige Fahrerin eines Opels befuhr ebenfalls den Westring und wollte im Kreuzungsbereich geradeaus weiterfahren. Dabei übersah sie das Auto des wartenden 55-jährigen, sodass es zum Zusammenstoß zwischen Opel und Anhänger kam. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 30-jährige Fahrerin leicht, sodass diese durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde. Weitere Verletzte gab es nicht. Es entstand Sachschaden am Anhänger des 55-jährigen Fahrers, sowie dem Opel der 30-jährigen Fahrerin in Höhe von insgesamt ca. 16000 Euro. Die Linksabbiegerspur musste während der gesamten Verkehrsunfallaufnahme gesperrt werden. Die querenden Fahrradfahrer oder weitere Zeugen werden gebeten, sich zwecks möglicher Hinweise zum Unfallgeschehen an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

