Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots)

Am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Der 50-jährige Autofahrer befuhr die Franz-Kirrmeier-Straße in Fahrtrichtung Hafenstraße und wollte an der Kreuzung Ziegelofenweg nach rechts abbiegen. Hierbei übersah er den in gleicher Richtung geradeausfahrenden bevorrechtigten 31-jährigen Radfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

