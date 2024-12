Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Winnenden: Auffahrunfall

Am Donnerstag, gegen 07:00 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der L 1140 kurz nach dem Kreisverkehr Burkhardshof in Fahrtrichtung Berglen. Eine 20-jährige Mini-Fahrerin bemerkte zu spät den verkehrsbedingt abbremsenden Opel einer 59-Jährigen und fuhr auf das Fahrzeug auf. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.000 Euro.

Fellbach: Unfall - Auflieger scherte aus

Am Donnerstagmorgen gegen 07:40 Uhr verursachte ein 28-jähriger LKW-Fahrer einen Unfall im Einmündungsbereich Ringstraße / Bühlstraße. Beim Abbiegen nach rechts scherte der Auflieger der Sattelzugmaschine zu weit nach links aus und touchierte zwei verkehrsbedingt wartende PKWs. An einem VW-Polo und einem VW-Fox entstand dadurch ein geschätzter Sachschaden von über 13.000 Euro. Der Auflieger wies einen Schaden von etwa 500 Euro auf. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Fellbach führt die weiteren Unfallermittlungen.

