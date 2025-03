Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - mehrere Autos beschädigt

Oldenburg (ots)

Am Sonntagmorgen (23.03.2025) kam es auf der Bremer Heerstraße in Oldenburg zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Bei der Unfallverursacherin wurde eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt.

Eine 19-jährige Fahrerin eines BMW war gegen 8 Uhr stadtauswärts unterwegs, als sie in Höhe eines Autohauses nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Dabei kollidierte der BMW mit einem am Fahrbahnrand geparkten Peugeot. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot auf einen davorstehenden Opel geschoben, der wiederum auf einen Audi prallte. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der 19-Jährigen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,5 Promille. Zudem gab die Fahrerin an, dass möglicherweise ein technischer Defekt an ihrem Fahrzeug ursächlich für den Unfall gewesen sein könnte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft und Anordnung durch den zuständigen Richter wurde der Führerschein der jungen Frau beschlagnahmt. Außerdem wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Der BMW wurde ebenfalls sichergestellt, um den angegebenen technischen Defekt überprüfen zu können.

Gegen die 19-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.(350731)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell