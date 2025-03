Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Mehrere Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß zweier Pkw+++

Am Montag, dem 24.03.2025, um 16.42 Uhr kam es auf der Straße Hösjekamp in Bad Zwischenahn zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem vier Personen schwer und eine Person leicht verletzt wurden. Ein mit drei Insassen besetzter VW T-Roc und ein Renault Megane stießen aus bisher unbekannter Ursache frontal zusammen. Durch den Aufprall wurde der VW T-Roc in einen Graben geschleudert und kippte auf die Seite. Zwecks Bergung der Insassen musste das Dach durch die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren abgetrennt werden. Ein dem Renault nachfolgender Transporter konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß in das Heck des Fahrzeuges. Der VW und der Renault erlitten Totalschaden. Die Fahrbahn glich einem Trümmerfeld und musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Fahrer des Renault wurde mittels des Rettungshubschraubers schwerverletzt in eine Spezialklinik geflogen. Die Insassen des VW wurden ebenfalls schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403/927115 in Verbindung zu setzen. (356740)

