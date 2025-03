POL-OL: Einbruch in Solarpark - hoher Schaden durch Kupferdiebstahl

Oldenburg (ots) - Am Samstag kam es im Bereich Rauhehorst in Oldenburg zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 22-jähriger Fahrer eines Auslieferungsfahrzeugs befuhr gegen 12:15 Uhr den Rauhehorst in Fahrtrichtung Brookweg, als ihm nach eigenen Angaben ein weißer Sprinter entgegenkam. Der bislang unbekannte Fahrer des Sprinters geriet ...

