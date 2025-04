Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Meppen (ots)

Am 8. November des vergangenen Jahres kam es in Meppen zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete die Geldbörse einer Frau, während diese im Aldi-Markt an der Fürstenbergstraße einkaufte. Mit einer darin befindlichen EC-Karte hob die bislang unbekannte männliche Person unberechtigt 2.000 Euro vom Konto der Geschädigten am Geldautomaten der Sparkasse Emsland in Meppen-Nödike ab. Die Polizei fahndet nun mit Fotos (siehe Anhang) nach der unbekannten Person. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 entgegen.

