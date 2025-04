POL-EL: Geeste - Einbruch in Container

Haselünne (ots) - Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 9. und dem 16. April versucht, in eine Ferienwohnung am Fasanenweg in Haselünne einzubrechen. Sie beschädigten eine Tür, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro entstand. In die Wohnung gelangten die Täter nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

