Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Wasserbomben - Wer kann Hinweise geben?

Esperstedt (ots)

Am Dienstag wandte sich eine 26-jährige Autofahrerin an die Polizei in Artern. Gegen 17.00 Uhr befuhr sie mit ihrem Hyundai die Frankenhäuser Allee aus Richtung Bad Frankenhausen. Auf Höhe des örtlichen Friedhofes warfen am Straßenrand befindliche Kinder bunte, mit Wasser gefüllte Luftballons in Richtung der vorbeifahrenden Fahrzeuge. Das Auto der 26-Jährigen wurde hierbei getroffen, sodass der Ballon platze und an dem Fahrzeug einen Sachschaden von etwa 1000 Euro hervorrief. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Autofahrer, die ebenfalls mit den wassergefüllten Ballons beworfen wurden und einen Schaden an ihrem Fahrzeug festgestellt haben sowie Zeugen, die die handelnden Kinder benennen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0183085

