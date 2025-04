POL-EL: Wilsum - Kupfer gestohlen

Schüttorf (ots) - In der Zeit von Samstag, dem 19.04.2025, 19:00 Uhr bis Montag, dem 21.04.2025, 09:00 Uhr zerkratzte ein unbekannter Täter an der Straße Nordring in Schüttorf einen Skoda Rapid mit einem unbekannten spitzen Gegenstand. Dabei entstand im Bereich der Beifahrerseite ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922-776600 zu ...

mehr