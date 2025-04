Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zu schnell in die Kurve

B85 Kyffhäuser (ots)

Ein Unfall mit Personenschaden ereignete sich am Sonntag, den 20.04.2025 gegen 14:45 Uhr auf der B85. Die Fahrerin eines Krad Honda, CB1000R, befuhr die B 85 aus Richtung Kyffhäuser kommend in Richtung Kelbra. Aufgrund unangemessener Geschwindigkeit beim Durchfahren einer Rechtskurve geriet die Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab und kam im angrenzenden Straßengraben zu fall. Beim Sturz verletzte sich die Fahrerin schwer und wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,00 Euro.

