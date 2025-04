Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad getunt - Fahrer berauscht

Nordhausen, Dr.-R.-Koch-Straße (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes führten am 19.04.2025 gegen 14:45 Uhr in Nordhausen, Dr.-Robert-Koch-Straße eine Verkehrskontrolle mit einem 29-jährigen Bürger durch, welcher ein Pedelec führte. Hierbei ergaben sich konkrete Anhaltspunkte für leistungssteigernde Manipulation an dem Vehikel. Diese hatte zur Folge, dass für das Pedelec nunmehr eine Versicherungspflicht bestünde und der Fahrzeugführer zumindest die Fahrerlaubnisklasse AM inne haben müsste. Mit beidem konnte der 29-Jährige leider nicht aufwarten - dafür allerdings mit einem positiven Drogenvortest. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Verkehrsteilnehmer einer beweiserheblichen Blutprobenentnahme im Südharzklinikum Nordhausen zugeführt. Das in Rede stehende Vehikel ist als Beweismittel polizeilich sichergestellt worden.

