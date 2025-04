Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Künstler am Werk ?!?

Himmelgarten ; Steigerthal (ots)

Dem Inspektionsdienst Nordhausen wurde am 19.04.2025 gemeldet, dass entlang der Kreisstraße zwischen Himmelgarten und Steigerthal diverse Verkehrszeichen nicht mehr in ihrem originären Zustand befindlich seien und dieser Umstand bereits am 18.04.2025 gegen 21 Uhr festgestellt worden ist. Die Überprüfung ergab, dass insgesamt fünf Verkehrszeichen mit grünen Farbtupfern versehen wurden, ohne dass hierbei die originäre Bedeutung der Beschilderung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Eine Gefahr für den fließenden Verkehr bestand zu keiner Zeit. Es wurde Strafanzeige wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung gegen Unbekannt aufgenommen. Der zuständige Baulastträger wurde zwecks der Bereinigung in Kenntnis gesetzt. Hinweise aus der Bevölkerung zu dem oder den unbekannten Künstler(n) nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell