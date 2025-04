LPI-NDH: Stein auf Scheibe

Nordhausen (ots) - Am 18.04.2025 nahm die Polizei eine Anzeige wegen beschädigter Hochsitze auf. Die Tat wurde bereits am 03.04.2025 festgestellt. Es wurden im Wald bei Wintzingerode insgesamt 5 Hochsitze umgeworfen und dabei beschädigt. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 1.000,-EUR Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 0361 5743 67 ...

