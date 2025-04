Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mercedes gegen die Wand gesetzt und dann die Flucht ergriffen

Borxleben (ots)

Ostersamstag gegen 22:00 Uhr gab es in Borxleben in der Ortsstraße einen lauten Knall. Ein 29-jähriger Mercedes Fahrer hatte aufgrund starken Drogen- u. Alkoholkonsums die Gewalt über sein Fahrzeug verloren und ist in eine Hauswand gekracht. Anschließend setzte der Fahrer zurück und versuchte zu flüchteten. Durch das beherzte Eingreifen des 69-jährige Hausbesitzers, konnte der Unfallflüchtige später im Bereich des Sportplatzes gestellt und der alarmierten Polizei übergeben werden. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille. Der Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin und Kokain. Die Blutentnahme wurde durchgeführt und mehrere Strafverfahren sind gegen den Fahrzeugführer eröffnet worden. Am Mercedes entstand durch die Kollision mit der Hauswand ein Schaden von ca. 4.000EUR und an der Hauswand selbst ein Schaden von ca. 300EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell