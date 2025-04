Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 19.04.205

PI Leer/Emden (ots)

++ Einbruchsdiebstahl ++ Sachbeschädigung an Pkw ++ Wohnungsbrand ++ Fahren unter Drogenbeeinflussung ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Durchführung eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++ Erlöschen der Betriebserlaubnis ++ Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss ++

Emden- Einbruchsdiebstahl

In der Nacht zum Samstag kam es in Emden in der Hermann-Löns-Straße zu einem Einbruchsdiebstahl in die dortige Schule. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten. Nach ersten Feststellungen wurde kein Diebesgut entwendet.

Leer- Sachbeschädigung an Pkw

Im Zeitraum zwischen Donnerstag den 18.04.2025 und Freitag den 19.04.2025 zerkratzten unbekannte Täter den Lack eines am Hermann-Tempel-Ring in Leer geparkten Pkw VW Tiguan.

Leer - Fahren unter Drogenbeeinflussung

Am Freitag den 18.04.2025, um 17:20 Uhr, fuhr ein 30-Jähriger Mann aus Leer auf einem E-Scooter auf der Hauptstraße. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird durch die eingesetzten Beamten im weiteren Verlauf festgestellt, dass der 30-Jährige unter dem Einfluss von Drogen (THC) steht. Eine Blutentnahme wird hieraufhin durchgeführt. Die Weiterfahrt wird untersagt.

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag den 18.04.2025, um 16:15 Uhr, fuhr ein 36-Jähriger Mann aus Aurich mit einem Pkw auf der Hauptstraße in Leer. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird durch die eingesetzten Beamten im weiteren Verlauf festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wird untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Durchführung eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens

Am Freitagabend, um 21:45 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger Mann aus Moormerland mit seinem Pkw Audi R8 die Bundesstraße 436 aus Hesel kommend in Fahrtrichtung Leer. Hierbei fuhr der 22-Jährige mit seinem Pkw in einer 100er Zone mit cirka 170 km/h. Im weiteren Verlauf fuhr der 22-Jährige dicht auf einen vor ihm ebenfalls in Fahrtrichtung Leer fahrenden Zivilfunkstreifenwagen der Polizei auf, überholten diesen, scherte unmittelbar vor dem zivilen Funkstreifenwagen wieder ein und setzte dann seine Fahrt mit Geschwindigkeiten von bis zu 170 km/h fort. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit konnte das Fahrzeug erst in Höhe der Maiburger Straße gestoppt werden. Dem 22-Jährigen Fahrzeugführer droht jetzt ein Strafverfahren wegen der Durchführung eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens.

Rhauderfehn - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, den 18.04.2025, um 07:25 Uhr, wurde ein 41-Jähriger Mann aus Tschechien mit seinem Pkw kontrolliert. Zuvor befuhr er mit dem Pkw die Straße Am Bahnhof in Rhauderfehn. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,5 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Hesel - Erlöschen Betriebserlaubnis

Am Freitagabend wurden durch die Polizei im Bereich Hesel diverse Verkehrskontrollen im Zusammenhang mit einem Car-Tuning Treffen durchgeführt. Im Rahmen der Verkehrskontrollen wurden u.a. sieben Verfahren wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis aufgrund Bauartveränderungen eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde den jeweiligen Fahrzeugführern/innen untersagt.

Moormerland - Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss

Am späten Freitagabend, den 18.04.2025 gegen 22:45 Uhr, kam es auf der Dr.-Warsing-Straße in Moormerland zu einem Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Moormerland befuhr mit einem schwarzen VW Golf die Dr.-Warsing-Straße in Fahrtrichtung Mühlenstraße. Ein ziviles Einsatzfahrzeug der Polizei näherte sich von hinten unter Einsatz von Sondersignalen. Der Fahrer des VW Golf behinderte die Streifenwagenbesatzung wiederholt beim Überholen. Schließlich kam der Pkw alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam im angrenzenden Kanal zum Stillstand. Beide Insassen - der Fahrer sowie ein 22-jähriger Mitfahrer, ebenfalls aus Moormerland - konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Der 19-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Bei der Annäherung an das Fahrzeug fiel den Einsatzkräften ein starker Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginneren auf. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein des Fahrers sichergestellt. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

