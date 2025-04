Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, den 18.04.2025

PI Leer/Emden (ots)

++ Einbruchsdiebstahl ++ Diebstahl ++ Computersabotage ++ Verkehrsunfallflucht

Ostrhauderfehn- Einbruchsdiebstahl

In der Nacht zum Freitag kam es in Ostrhauderfehn zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Bäckerei. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Weiterhin wurde in der selbigen Nacht in Ostrhauderfehn versucht in eine Apotheke und in ein Reisebüro einzubrechen.

Leer - Diebstahl durch Vortäuschen

Am Donnerstagmorgen gelangten unbekannte Täter in die Wohnung einer älteren Frau in Leer, indem sie dieser gegenüber vortäuschen Mitarbeiter der Wasserwerke zu sein. Aus der Wohnung entwenden die unbekannten Täter anschließend in einem unbeobachteten Moment einen zweistelligen Betrag aus einer Geldbörse.

Westoverledingen - Computersabotage

Am Donnerstag den 18.04.2025, gegen 16:00 Uhr, erhält eine 67-jährige Frau aus Westoverledingen einen vorgetäuschten Anruf von einem Microsoft-Support-Mitarbeiter. Nachdem die unbekannten Täter sich zuvor auf unbekannte Art und Weise Zugriff auf den Computer der Geschädigten verschafft hatten, forderte nun der angebliche Microsoft Mitarbeiter die Frau auf, eine Push-TAN auf ihrem Handy freizugeben. Nachdem die Frau der Aufforderung nachkam, wurde durch die unbekannten Täter eine Online-Banking Überweisung in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages getätigt.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch den 16.04.2025, zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person beim Ein-/Ausparken mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Klinikum Emden geparkten Pkw Daimler-Benz. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es werden Zeugen gesucht.

