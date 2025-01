LPI-EF: Audi durch Böller beschädigt

Erfurt (ots) - In Erfurt hatte die Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäfts Ladendieben geholfen und flog nun auf. In den vergangenen Tagen war die 34-Jährige in der Filiale als Verkäuferin in der Erfurter Innenstadt tätig, als ihre beiden Komplizen das Geschäft betraten. Sie schnappten sich Bekleidung im Wert von etwa 100 Euro und die 34-Jährige entfernte die Diebstahlsicherung. Anschließend verstauten die beiden ...

mehr