Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Bierflasche in der Hand

Erfurt (ots)

Samstagnacht stoppte die Polizei in Erfurt einen betrunkenen Autofahrer ohne Fahrerlaubnis. Der 35-Jährige war gegen 23:00 Uhr mit seinem Ford in der Prager Straße unterwegs gewesen, als die Polizei ihn stoppte. Bei der anschließenden Kontrolle begrüßte der Mann die Beamten mit einer geöffneten Flasche Bier in der Hand und einer deutlichen Alkoholfahne. Eine Prüfung ergab zudem, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß und sein Auto nicht versichert war. Zu allem Überfluss gab er zunächst falsche Personalien an, bevor die Beamten ihn mit Hilfe der polizeilichen Auskunftssysteme identifizieren konnten. Da er einen Atemalkoholtest ablehnte, musste er für eine Blutprobe mit zur Dienststelle und sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Gegen ihn wurden nun mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr. (SE)

