Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.04.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Sachbeschädigung++Widerstand nach versuchtem Ladendiebstahl++Verkehrsunfall - Zeugenaufruf++Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person++Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten++Falschfahrer auf der A31 - Zeugen gesucht++

Emden - Sachbeschädigung

Am Sonntag in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 11:00 Uhr beschädigte bislang unbekannte Täterschaft einen Anhänger in Emden. Der in einer Parkbucht an der Uphuser Straße abgestellte weiße Anhänger wurde mittels roter Farbe besprüht. Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde der Anhänger aus der Parkbucht auf die Straße geschoben. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Widerstand nach versuchtem Ladendiebstahl

Am gestrigen Montag gegen 17:55 Uhr wurde ein versuchter Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Ubbo-Emmius-Straße gemeldet. Ein 26jähriger wurde durch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bei dem Versuch Waren zu stehlen beobachtet und festgehalten. Der Beschuldigte riss sich los und schlug den Mitarbeiter. Dieser erlitt dadurch Verletzungen im Gesicht und musste medizinisch versorgt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme leistete der Beschuldigte Widerstand und beleidigte die Beamten. Der 26jährige wurde anschließend dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Bereits am Freitag, den 11.04.2025, gegen 10:10 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Langholter Straße/Schifferstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 55jähriger aus dem Saterland befuhr die Langholter Straße in Fahrtrichtung Ramsloh. An der Kreuzung Schifferstraße wollte ein 72jähriger aus Ostrhauderfehn nach links auf die Langholter Straße in Fahrtrichtung Rhauderfehn abbiegen. Die Front des Pkw ragte vermutlich schon auf die Langholter Straße, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 55jährige und seine 55jährige Beifahrerin, sowie der 72jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Zu einem Verkehrsunfall auf der Heisfelder Straße kam es am Montagvormittag gegen 11:00 Uhr. Eine 66jährige aus Berlin befuhr die B70 in Fahrtrichtung stadtauswärts und bemerkte zu spät, dass ein vor ihr fahrender 59jähriger aus Leer an einer roten Lichtzeichenanlage hielt. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wird der 59jährige leicht verletzt.

Leer - Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Drei verletzte Personen gab es bei einem Verkehrsunfall gestern um 11:30 Uhr. Ein 34jähriger aus Leezdorf beabsichtigte von der Autobahnabfahrt nach links auf die Deichstraße abzubiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden Pkw eines 53jährigen aus Leer. Aufgrund des Aufpralls überschlug sich der Pkw des 53jährigen. Dieser und sein 40jähriger Beifahrer werden schwer verletzt. Die 25jährige Beifahrerin des 34jährigen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Jemgum - Falschfahrer auf der A31 - Zeugen gesucht

Ein Falschfahrer auf der Autobahn 31 wurde am Samstag, den 12.04.2025, um 11:30 Uhr gemeldet. Ein 84jähriger aus Börger befuhr mit seinem Pkw Opel die Autobahn, Richtungsfahrbahn Emden, zwischen dem Parkplatz Rheiderland und der Abfahrt Jemgum, entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell