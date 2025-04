POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 14.04.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Kennzeichendiebstahl und Sachbeschädigung++Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz++Verkehrsunfall mit Krad++Verkehrsunfälle aufgrund Drogeneinfluss++Körperverletzung am Neuen Markt++

Westoverledingen - Diebstahl von Pkw-Kennzeichen und Sachbeschädigung

Am 13.04.2025 kam es in Westoverledingen in der Beningastraße zwischen 5:00 und 8:00 Uhr zu einem Diebstahl von beiden Kennzeichen des Pkw eines 32jährigen. Des Weiteren wurde dessen Pkw und der Briefkasten an seiner Anschrift durch bislang unbekannten Täter mit Bauschaum besprüht. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Bereits am 03.04.2025 kam es in der Zeit zwischen 10 und 10:30 Uhr auf dem Parkplatz des Dollart- Centers zu einem Verkehrsunfall. Der unbekannte Beteiligte touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke den weißen VW Tiguan des 67jährigen Geschädigten. Das Fahrzeug wies vorne links im Bereich der Stoßstange Kratzer auf. Der Verursacher entfernte sich, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Moormerland - Verkehrsunfall mit Krad mit leicht verletzter Person

Am gestrigen Vormittag kam es gegen 09:45 Uhr in Moormerland zu einem Verkehrsunfall mit einem Krad. Die 27jährige Moormerländerin befuhr mit ihrem Krad die Dr.-Warsing- Straße in Richtung Friesenstraße. In einer Kurve kam sie auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Im Zuge des Sturzes wurde das Krad gegen einen entgegenkommenden VW Tiguan einer 33jährigen geschleudert, der hierdurch beschädigt wurde. Die Kradfahrerin erlitt bei dem Unfall nur leichte Verletzungen und musste nicht ins Krankenhaus.

Neukamperfehn - Zwei Verkehrsunfälle unter Drogeneinfluss

Am 13.04.2025 kam es in der Zeit zwischen 11:45 und 12:10 Uhr zu zwei Verkehrsunfällen unter Drogeneinfluss. Der Verursacher befuhr beim ersten Unfall mit einem BMW die Pappelstraße und beabsichtigte nach rechts auf die Timmeler Straße abzubiegen. Während des Abbiegens kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr anschließend rechts neben der Fahrbahn gegen den Zaun eines 60jährigen Geschädigten. Anschließend setzte er seine Fahrt fort ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu kümmern. Der zweite Unfall ereignete sich kurze Zeit später auf der Timmeler Straße in Richtung Timmel. Dort kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer verließ daraufhin seinen Pkw, ließ diesen am Unfallort zurück und entfernte sich dann zu Fuß von der Unfallstelle. Im Zuge der Unfallaufnahme und der anschließenden Ermittlungen wurde ein 20Jähriger festgestellt, der unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand und für die Unfälle verantwortlich war. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Emden - Körperverletzung am Neuen Markt

Am 13.04.2025 kam es gegen 04:30 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil von einem 19 und einem 20-Jährigen. Laut Aussagen der beiden Opfer gab es auf dem Neuen Markt zuerst einen verbalen Streit zwischen ihnen und drei unbekannten Männern. Dieser führte dazu, dass die beiden Opfer von den Männern geschlagen und hierdurch verletzt wurden. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

