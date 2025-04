POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 17.04.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 17.04.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person++Verkehrsunfallflucht auf Borkum++Sachbeschädigung an einem Pkw++

Weener - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Am 16.04.2025 kam es gegen 12:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 31, bei dem eine Person lebensgefährlich verletzt wurde. Ein 52-jähriger befuhr mit einem roten VW Touran mit Delmenhorster Kennzeichen die Autobahn 31 in Fahrtrichtung Bottrop. In Höhe des Parkplatzes Rheiderland kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn musste für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges voll gesperrt werden. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zur vorherigen Fahrweise des Fahrzeugführers machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Borkum - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum zwischen dem 15.04.2025, ca. 19 Uhr und dem 16.04.2025, ca. 12:30 Uhr, wurde ein an der Kiebitzdelle- Ostdünen in Höhe der Hausnummer 22 auf einem Anwohnerparkplatz geparkter Pkw beschädigt. Anhand des Spurenbildes wird davon ausgegangen, dass ein bislang unbekannter Fahrradfahrer den Bürgersteig entlang der genannten Straße in Richtung Stadtmitte befuhr. Hierbei touchierte er vermutlich beim Vorbeifahren den geparkten schwarzen VW Tiguan im Bereich der linken Seite der hinteren Stoßstange. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Uplengen - Sachbeschädigung an einem Pkw: Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen dem 13.04.2025, ca. 22 Uhr und dem 14.04.2025, ca. 7 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täterschaft ein auf dem Grundstück "Am Großen Stein" unter einem Carport abgestellter Pkw mit weißer Lackfarbe besprüht. An der Fahrertür des VW Passat wurde ein Bild eines männlichen Genitals aufgesprüht. Diese Sachbeschädigung steht vermutlich im Zusammenhang mit weiteren im nahen Umfeld begangenen ähnlichen Sachbeschädigungen. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

