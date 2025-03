Polizei Hagen

POL-HA: Hagener sucht bis zur Ingewahrsamnahme mehrfach Streit mit anderen Personen

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein polizeibekannter Hagener pöbelte am Donnerstag (20.03.2025) gleich mehrfach andere Personen in Altenhagen an. Der 56-Jährige hielt sich um 17.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Altenhagener Straße auf und suchte in seinem stark alkoholisierten Zustand Streit mit anderen Menschen, die sich auf dem angrenzenden Spielplatz befanden. Mit einer Person entwickelte sich deshalb sogar eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der Hagener leicht verletzt wurde. Genauere Angaben hierzu konnte der 56-Jährige jedoch nicht machen, sodass die hinzugerufenen Polizisten eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen Unbekannt aufnahmen.

Um 18 Uhr suchte der 56-Jährige dann erneut Streit und pöbelte Passanten und spielende Kinder an. Aufgrund der starken Alkoholisierung und den Stimmungsschwankungen des Mannes entschieden sich die erneut hinzugerufenen Einsatzkräfte für eine Ingewahrsamnahme. Während der Fahrt richtete sich der Unmut des Hageners dann gegen die Polizisten. Er beleidigte die Beamten mehrfach als "Luftpumpen", "Fotze" und "Schlampe". Auch den mehrfachen Aufforderungen, dies zu unterlassen, kam er nicht nach. Die Polizisten fertigten eine Anzeige wegen Beleidigung. (arn)

